Igor Protti | 4 capocannoniere in tre serie un record unico

Un nuovo documentario dedicato a Igor Protti offre un’anteprima esclusiva sul calcio italiano degli anni ’90. Protti ha conquistato il titolo di capocannoniere in tre diverse serie, un record che si distingue nella storia del calcio nazionale. La pellicola ripercorre le tappe della carriera del calciatore, evidenziando i suoi successi e il ruolo che ha avuto nel panorama sportivo di quegli anni.

Un’anteprima esclusiva del documentario dedicato a Igor Protti apre una finestra sul calcio italiano degli anni ’90, un’epoca in cui lo sport era rito collettivo e identità condivisa. La clip, realizzata da Luca Dal Canto, presenta testimonianze di Giuseppe Signori, Walter Mazzarri e Giorgio Chiellini, tracciando la figura di un attaccante riminese che ha ridefinito il concetto di successo sportivo. Igor Protti emerge non come un eroe perfetto, ma come un uomo ostinato e profondamente umano, capace di vincere quattro classifiche marcatori in tre categorie diverse: Serie A con il Bari nel 1995-96, Serie B nel 2002-03 e due volte nella Serie C tra il 2000 e il 2002. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Igor Protti: 4 capocannoniere in tre serie, un record unico Articoli correlati Leggi anche: Igor Protti: 4 capocannonieri, un record unico nel calcio “Igor. L’eroe romantico del calcio”, il docufilm su Igor Protti in anteprima al Bif&stSarà presentato in anteprima assoluta il 27 marzo alle 18 all’Anche Cinema di Bari, nell’ambito della 17ª edizione del Bif&st - Bari International... Contenuti utili per approfondire Igor Protti Argomenti discussi: Igor Protti, l’eroe romantico del calcio al cinema dal 30 marzo in tour. Igor. L’eroe romantico del calcio: il documentario che racconta la storia di Igor ProttiIl documentario su Igor Protti racconta il calcio romantico degli anni ’90 tra gol, memoria sportiva e testimonianze di grandi protagonisti. milanosportiva.com Igor Protti: Ringrazio la vita per esserci ancora. La malattia, il futuro incerto, il Capodanno con la compagnaLivorno, 3 gennaio 2026 – Si chiude un anno difficile che mi ha lasciato in eredità una durissima sfida. Igor Protti affida a queste parole, cariche di sincerità e dolore, il suo messaggio di ... lanazione.it