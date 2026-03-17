Igea Marina | 4 euro 250mila euro Il mistero del vincitore

A Igea Marina, una vincita di 250mila euro è stata registrata in una tabaccheria di via Pinzon 86, trasformando un pomeriggio normale in un episodio di grande attenzione. La vincita è avvenuta attraverso una giocata da 4 euro, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’identità del vincitore. La notizia ha suscitato curiosità tra i residenti e gli avventori del lungomare.

Una vincita da 250mila euro ha colpito il lungomare di Igea Marina, trasformando un pomeriggio ordinario in un evento straordinario per la tabaccheria di via Pinzon 86. Il colpo grosso è stato realizzato con una giocata da soli quattro euro sul 10eLotto, scoperta solo successivamente dal titolare Mattia Amenduni durante il controllo delle estrazioni. Il vincitore rimane un mistero: non è un cliente abituale ma probabilmente un viaggiatore di passaggio, la cui reazione è stata descritta come molto colorita e piena di grande sorpresa. Questo episodio si inserisce nel contesto più ampio dell’economia locale, dove piccoli punti vendita fungono da motori di micro-economia turistica e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Igea Marina: 4 euro, 250mila euro. Il mistero del vincitore Articoli correlati 10eLotto, vinti 250mila euro: colpo grosso a Igea Marina. L’identikit del fortunato: “Un cliente di passaggio”Rimini, 17 marzo 2026 – La dea bendata, lunedì pomeriggio, ha fatto tappa sul lungomare di Igea Marina. Firenze, orologio da 250mila euro scippato a un turista: il ruolo fondamentale del monopattinoUn arresto per rapina aggravata e furto della Squadra Mobile di Firenze, che ha portato in carcere un cittadino algerino di 31 anni. Una raccolta di contenuti su Igea Marina Temi più discussi: Casa della Comunità di Bellaria Igea Marina: al via l’11 marzo il percorso partecipato; Task force per sostenere le persone fragili; Bakia Cesenatico vs Bellaria Igea Marina 1956, il tabellino; Allievi - Santagata Sport vs Bellaria Igea Marina 1956, il tabellino. 10eLotto, vinti 250mila euro: colpo grosso a Igea Marina. L’identikit del fortunato: Un cliente di passaggioLa dea bendata si è fermata alla tabaccheria di Mattia Amenduni: Quando ho visto la cifra non potevo crederci nemmeno io. La schedina da 4 euro, la giocata vincente è un Oro doppio extra, con nove n ... ilrestodelcarlino.it Igea Marina, al via il nuovo waterfront da 3 milioni di euroE’ cominciato il conto alla rovescia per l’inizio dei lavori che consegneranno a Igea Marina un nuovo waterfront: lo start simbolico dell’attesa rigenerazione urbana di viale Pinzon è fissata per ... chiamamicitta.it Bellaria Igea Marina. Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera: gradita visita per il Sindaco Giorgetti - facebook.com facebook