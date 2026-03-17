Ieri in Campania | strage di Paupisi Antonia torna a casa

Ieri in Campania si sono verificati diversi eventi, tra cui una strage a Paupisi e il ritorno di Antonia a casa. La giornata ha visto anche altre notizie, come l’annuncio di un risultato elettorale nel Partito Democratico, che ha raccolto 27 voti. Le notizie principali riguardano dunque fatti di cronaca e politica che si sono svolti nella regione nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 16 marzo 2026. Avellino – Il Partito Democratico, con 27.325 voti ponderati, si conferma il primo partito in Provincia di Avellino, ma rispetto alla scorsa tornata perde un consigliere e porta in Aula Luigi D’Angelis, Marcantonio Spera e Umberto Iovino. Spera, sindaco di Grottaminarda, è già indicato come probabile candidato alla presidenza provinciale nella tornata attesa per i primi di settembre. ( LEGGI QUI ) Benevento – Dopo mesi di ricovero e un lungo percorso di cure, Antonia Ocone è finalmente tornata a casa. La 16enne, rimasta gravemente ferita nella tragedia familiare che ha scosso profondamente la comunità di Paupisi, ha fatto rientro ieri mattina nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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