Ieri in Campania | strage di Paupisi Antonia torna a casa

Da anteprima24.it 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in Campania si sono verificati diversi eventi, tra cui una strage a Paupisi e il ritorno di Antonia a casa. La giornata ha visto anche altre notizie, come l’annuncio di un risultato elettorale nel Partito Democratico, che ha raccolto 27 voti. Le notizie principali riguardano dunque fatti di cronaca e politica che si sono svolti nella regione nel corso della giornata.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, lunedì 16 marzo 2026. Avellino – Il Partito Democratico, con 27.325 voti ponderati, si conferma il primo partito in Provincia di Avellino, ma rispetto alla scorsa tornata perde un consigliere e porta in Aula Luigi D’Angelis, Marcantonio Spera e Umberto Iovino. Spera, sindaco di Grottaminarda, è già indicato come probabile candidato alla presidenza provinciale nella tornata attesa per i primi di settembre. ( LEGGI QUI )  Benevento – Dopo mesi di ricovero e un lungo percorso di cure, Antonia Ocone è finalmente tornata a casa. La 16enne, rimasta gravemente ferita nella tragedia familiare che ha scosso profondamente la comunità di Paupisi, ha fatto rientro ieri mattina nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania strage di paupisi antonia torna a casa
© Anteprima24.it - Ieri in Campania: strage di Paupisi, Antonia torna a casa

Articoli correlati

Strage di Paupisi, Antonia torna a casa dopo 6 mesiÈ tornata a casa oggi, Antonia, la 17enne di Paupisi scampata alla strage familiare compiuta dal padre Salvatore Ocone in cui persero la vita la...

Strage familiare a Paupisi: torna a casa Antonia Ocone, l’unica sopravvissutaIl sindaco Coletta ha annunciato il ritorno a casa della 16enne, unica sopravvissuta della strage commessa dal padre, che ha ucciso la moglie e il...

Contenuti utili per approfondire Ieri in Campania strage di Paupisi...

Discussioni sull' argomento Operai morti sull'A1: tamponati a folle velovità da un furgone, ipotesi malore; Napoli, la strage dell’innocenza: se a impugnare la pistola è un quattordicenne; Il miracolo di Antonia: la sopravvissuta alla strage di Paupisi torna finalmente a casa; Strage di Paupisi, l’abisso domestico e il dovere della memoria.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.