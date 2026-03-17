Iacopo De Francisco doppio ruolo al vertice di Banca Sistema

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema ha nominato Iacopo De Francisco come nuovo amministratore delegato e direttore generale della banca, assegnandogli le relative deleghe. De Francisco, già alla guida di Banca Cf+, ricoprirà ora entrambi i ruoli anche in Banca Sistema, mantenendo il suo incarico di amministratore delegato e direttore generale. La decisione è avvenuta tramite cooptazione.

Cassa edile Napoli entra in Check: più controlli e cantieri digitali. Intesa con Brescia Il Cda di Banca Sistema ha deliberato la nomina per cooptazione di Iacopo De Francisco, già amministratore delegato e direttore generale di Banca Cf+ – al ruolo di amministratore delegato e direttore generale della società, conferendogli le necessarie deleghe. Lo ha reso noto l’istituto in un comunicato. Inoltre, il cda ha concluso positivamente la valutazione di idoneità del nuovo ad a ricoprire la carica. De Francisco mantiene senza soluzione di continuità anche il ruolo di ad e direttore generale di Banca Cf+. Sulla base delle informazioni rese disponibili a oggi, il manager non risulta detenere azioni Banca Sistema. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Umberto Carrara, doppio ruolo al vertice della neonata Eni Industrial Evolution Leggi anche: Banca Cf+, con Opa acquisito il 70% di Banca Sistema