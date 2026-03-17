La cipria si presenta ora in tre diversi stati: compatta, in polvere e liquida, rivoluzionando il modo di applicarla e le abitudini di chi la utilizza. La versione compatta resta stabile tra le preferenze, mentre quella in polvere continua a essere un classico. La novità più recente è la cipria liquida, che sta guadagnando spazio nel settore della cosmetica.

Dimenticate la cipria così come la conoscevate. Questo prodotto, per quanto iconico, ha cambiato aspetto. Anzi stato. Almeno se ci riferisce a quelli della materia. Così, dopo la cipria in polvere libera, quasi aeriforme, e quella solida perché compatta, oggi è la volta della cipria liquida. Avete capito bene, le nuove ciprie sono fluide, in gocce o da nebulizzare, quasi dei trattamenti skincare perché ricche di attivi, ma sempre pensate per fissare il trucco e opacizzare l’incarnato. Cipria spray: cos’è e come si usa?. La cipria liquida in spray funziona come un setting spray: si vaporizza sul viso a make up completato e crea un velo sottilissimo che opacizza, riduce l’effetto lucido e aiuta fondotinta e correttore a restare al loro posto per ore. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - I tre stati della cipria: compatta, in polvere e ora anche liquida

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