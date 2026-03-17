I tifosi della Lazio e la coreografia censurata all’Olimpico | cosa è successo

Domenica sera, i tifosi della Lazio hanno assistito alla vittoria contro il Milan all’Olimpico, ma la serata è stata segnata anche da un episodio di censura. Durante la partita, una coreografia preparata dai supporter è stata rimossa prima di essere esposta, suscitando discussioni tra i presenti. La situazione ha attirato l’attenzione sui comportamenti e le restrizioni legate alla gestione degli stadi.

Il ritorno dei tifosi della Lazio all’Olimpico con la splendida vittoria di domenica sera sul Milan, non ha riportato il sereno in casa biancoceleste. Ora a tenere banco è il caso della coreografia vietata. Il caso è nato proprio pochi secondi prima dell'inizio del match, quando insieme alla scenografia della Curva Nord si sono visti dei cartoncini bianchi apparire anche in Tribuna Tevere. Un tentativo di scenografia che però non è stato poi messo in atto e la motivazione è stata subito svelata. La scenografia della Tevere sarebbe stata censurata, con steward e forze dell'ordine che hanno rimosso i cartoncini presenti nei seggiolini della tribuna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Lazio - Napoli , coreografia Curva Nord #lazionapoli

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