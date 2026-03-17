I proprietari di PSG Milan e Newcastle promuovono il progetto NBA in Europa

I proprietari di PSG, Milan e Newcastle hanno annunciato il sostegno al progetto NBA in Europa, sviluppato in collaborazione con la FIBA. L'iniziativa mira a portare partite e eventi della lega statunitense nel continente europeo a partire dal 2026. La notizia ha suscitato grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, che attendono aggiornamenti sui dettagli del progetto e sulle tappe future.

2026-03-17 11:55:00 Il web è in trepidazione: Lui Progetto NBA in Europa con FIBA continua il suo corso con passo deciso verso un modello sportivo ibrido con franchigie e accesso ai posti attraverso la meritocrazia sportiva che valorizzano i campionati nazionali e il Champions League di basket in cui continuano a distinguersi anche quest’anno le quattro squadre spagnole in cerca di un posto alla Final Four di Badalona di maggio, come Unicaja, Joventut, La Laguna Tenerife e Dreamland Grancanaria. In un lungo articolo in “L’Atletico” il giornalista Joe Vardon offre nuovi dettagli e date chiave segnando in rosso la fine del mese di marzo in corso: 25 marzo C’è un consiglio di amministrazione della NBA che si occupa di questo espansione con Las Vegas e Seattle e la scadenza per richiedere un franchising europeo è stata fissata al 31 marzo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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