I pronostici di martedì 17 marzo | Champions League Serie B e non solo

Martedì 17 marzo si svolgono gli ottavi di finale di Champions League e diverse partite di Serie B. La giornata vede in campo squadre di diversi campionamenti, con match che si svolgono in vari stadi europei e italiani. Sono previsti pronostici e analisi sulle possibili strategie delle squadre coinvolte, mentre gli appassionati seguono con attenzione gli incontri in programma.

I pronostici di martedì 17 marzo, al via il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in campo anche Serie B e altri campionati Per la terza stagione consecutiva il Real Madrid potrebbe spezzare il sogno Champions del Manchester City e del suo tecnico Pep Guardiola, vicinissimi a un’eliminazione destinata a far molto rumore. I Cityzens una settimana fa sono crollati inopinatamente al “Bernabeu” sotto i colpi dei Blancos (3-0) e di Federico Valverde, autore di una tripletta ed indiscusso man of the match al termine di una prestazione strepitosa. La batosta di Madrid ha inevitabilmente avuto delle ripercussioni: i Cityzens nel weekend sono stati fermati 1-1 dal West Ham, club in lotta per non retrocedere, e si sono allontanati dalla vetta, scivolando a -9 dall’Arsenal, ormai lanciatissimo verso il titolo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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