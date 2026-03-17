i primi passi di maineri riunire la coalizione e allargare il campo

Oggi si svolgono i primi passi di Maineri, che annuncia l'intenzione di riunire la coalizione e ampliare il Campo. A Viareggio, il 17 marzo 2026, il focus è sulla famiglia, ma da domani il movimento “Fermi Mai” si concentrerà sulla campagna elettorale in vista delle elezioni di maggio. Le attività previste dureranno fino al giorno del voto.

Viareggio, 17 marzo 2026 – Le prossime ore saranno interamente dedicate alla famiglia, ma da domani “Fermi Mai” fino al voto di maggio. Dopo l’esito delle primarie, che l’hanno eletta candidata sindaca per il centrosinistra col 40,4% dei voti, Federica Maineri si prende come primo impegno il compito di lavorare per la costruzione di un progetto “testardamente unitario” (dice citando le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein) che restituisca a Viareggio “un orizzonte amministrativo nuovo”, frutto di “una visione condivisa”. Il primo passaggio da candidata sindaca (“un risultato che credo sia frutto di una volontà... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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