i magistrati devono controllare i politici come fanno coi cittadini

I rappresentanti del Movimento 5 Stelle si sono riuniti in Corso Carducci per comunicare la loro posizione sul referendum, annunciando che voteranno ‘No’. Durante l’evento, avevano a disposizione un microfono che amplificava la loro voce, diffondendola ben oltre il luogo dell’incontro. La scena ha coinvolto diversi esponenti del movimento, che hanno condiviso le loro opinioni con i presenti e con chi si trovava nelle vicinanze.

Avevano un microfono per parlare che diffondeva la voce ben oltre il punto dove erano seduti. E la voce al microfono era quella degli esponenti del Movimento 5 Stelle scesi in Corso Carducci per sottolineare e spiegare perché al referendum voteranno ’No’. "Non è un caso che siamo a parlare nel punto nevralgico del centro grossetano – dicono Daniela Castiglione, delegata referendaria provinciale Movimento 5 Stelle e Massimo De Felice, portavoce Giuristi Democratici Grosseto – era voluto che fosse in concomitanza con la visita del ministro". "Noi vogliamo che la magistratura controlli l’operato della politica come controlla giustamente... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Il Csm sceglie già col sorteggio i magistrati che devono giudicare il concorso per entrare in magistratura. Perche non si può scegliere per sorteggio anche chi deve giudicare le carriere dei magistrati x.com