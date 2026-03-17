I look più riusciti hanno tutti una cosa in comune

Durante la stagione primaverile, gli esperti di moda sottolineano come i look più riusciti siano quelli che sfruttano la stratificazione degli abiti. La combinazione di più strati permette di creare outfit equilibrati e versatili, adattandosi alle variazioni di temperatura. Questa tecnica si rivela particolarmente efficace per ottenere uno stile curato e pratico, mantenendo un aspetto fresco e originale.

M attone su mattone viene su una grande casa, dice un noto scioglilingua. Lo stesso vale per l’outfit a primavera: giocare con gli strati è una strategia che paga. O almeno sembrano pensarla così stilisti e trendsetter, che mai come in questa stagione puntano tutto, a sorpresa, sul look “a cipolla”, universalmente conosciuto come layering. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Leggi anche › Cambio di stagione non ti temo. Come vestirsi a marzo 2026 Il rischio di risultare goffe nel tentativo di combattere i cambiamenti repentini di clima appare totalmente scongiurato nel 2026 grazie a strati studiatissimi, ma facili da replicare nel quotidiano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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