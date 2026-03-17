i had a bad dream

Un sogno inquietante ha svegliato questa notte, lasciando una sensazione di disagio. Nel racconto si parla di un leader scelto da un popolo, descritto come violento e bugiardo, e si afferma che questa scelta non sarebbe casuale, ma legata alle caratteristiche di chi lo ha scelto. La narrazione riflette un’immagine negativa di questa figura e della sua influenza.

«Se un popolo si è scelto come capo quest’uomo violento e bugiardo, non sarà perché gli assomiglia, o vuole assomigliargli?» Certe notti basta un cattivo sogno e il sonno si lacera, come una pellicola troppo sottile per contenere le intemperie dell’inconscio. Quando non riesci a riaddormentarti ti ritrovi a gironzolare per casa in attesa dell’alba. Dai da mangiare al gatto, molesto e seduttore, metti a posto qualcosa, fai piano per non svegliare chi dorme, cerchi di capire se l’ansia che ti ha svegliato ha consistenza reale o è solo un fantasma notturno che se ne andrà assieme al buio. Poi, se non riesci a riaddormentarti, accendi il computer, come sto facendo ora, e vedi se mettere in fila i pensieri aiuta a renderli meno minacciosi, più governabili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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