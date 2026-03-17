I discorsi di ringraziamento per l' Oscar non sono mai stati messi in una classifica ma… Eccola qui!

I discorsi di ringraziamento agli Oscar vengono spesso ricordati per alcuni momenti particolari o per le parole pronunciate, ma non esiste una classifica ufficiale. L'edizione più recente non aiuta a chiarire cosa renda davvero memorabile una dichiarazione di questo tipo. Si tratta di interventi che, in molti casi, vengono analizzati più per le reazioni che suscitano che per i contenuti stessi.

Cosa rende memorabile i discorsi di ringraziamento per un Oscar? Diciamo che l'edizione appena conclusa non è utile a rispondere a questa domanda. In generale, però, si tratta di semplice buonsenso: bisognerebbe innanzitutto essere brevi, evitando di parlare male di qualcuno e, magari, godendosi il momento, ovviamente senza mai dimenticare di dare a Cesare quel che è di Cesare. Eppure, moltissime volte, i discorsi degli Academy Awards rimasti maggiormente impressi hanno sovvertito pronostici e aspettative, con gli attori e i registi a focalizzare l'attenzione del pubblico su casi politici più importanti, senza paura, oppure, più semplicemente, hanno offerto il migliore caos creativo possibile, l'asciando esplodere le proprie emozioni, molto più autentiche dei discorsi ingessati che solitamente affollano il circuito dei premi. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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