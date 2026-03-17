i dettagli che fanno la differenza la dc di zoppi nel libro di carozza

Nel libro di Carozza viene approfondita la figura di un esponente della Dc di Zoppi, evidenziando aspetti che rivelano la politica della prima Repubblica. L’opera si concentra sui dettagli che caratterizzavano i grandi partiti di allora, in particolare sul legame tra uomini e territorio e sulla possibilità di esprimere preferenze al voto. Questi elementi sono al centro dell’analisi dedicata a quella stagione politica.

Un’opera dedicata a una figura che simboleggia in modo calzante la politica che non c’è più: quella della prima Repubblica, dei grandi partiti che diventavano identitari, del legame fra uomini e territorio determinato anche dalla possibilità di esprimere le preferenze al voto. Nicola Carozza firma un nuovo libro, dopo quello su Angela Gotelli e la riedizione del volume di Carlo Lupi su san Tommaso d’Aquino. Un libro con cui celebra la vita e l’avventura politica dell’onorevole Pietro Zoppi, esponente di spicco della Democrazia cristiana levantese, conosciuto come ’Pietrin’, che fu sindaco della città e deputato per sei legislature. È lui il protagonista di un esaustivo volume frutto di oltre due anni di studio pubblicato in questi giorni dalle Edizioni Giacché, ’Territorio e lavoro: la vita politica di Pietro Zoppi’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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