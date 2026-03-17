I Denver Broncos hanno acquisito Jaylen Waddle dai Miami Dolphins, rafforzando così il reparto ricezioni della squadra. La notizia è stata confermata ufficialmente e rappresenta un aggiornamento importante per il roster in vista della prossima stagione. La mossa coinvolge un trasferimento tra le due franchigie, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

2026-03-17 19:50:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: I Denver Broncos hanno effettuato un’importante acquisizione offensiva, ma ha avuto un prezzo I Denver Broncos hanno completato uno scambio per acquisire il wide receiver Jaylen Waddle dai Miami Dolphins, secondo diversi rapporti negli Stati Uniti. Waddle, 27 anni, si sottoporrà alle visite mediche domani con i Broncos dopo che è stato raggiunto un accordo che vedrà Miami ricevere una scelta al primo turno (30° assoluto) così come le scelte del terzo e quarto round (94° e 130° assoluto). Oltre a Waddle, i Broncos riceveranno anche la scelta del quarto round dei Dolphins (111esima in totale). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I Denver Broncos migliorano la ricezione del corpo ottenendo Jaylen Waddle dai Miami Dolphins

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