I creator theShow e Jaser hanno provato il Ramadan in una docu-serie su YouTube Ecco come è andata – L’intervista

I creator theShow e Jaser hanno realizzato una docu-serie su YouTube dedicata al Ramadan 2025, mostrando il loro modo di vivere il mese sacro. La serie segue le loro esperienze quotidiane, le sfide e le tradizioni, offrendo uno sguardo diretto sulla loro interpretazione del periodo. L’intervista inclusa nel video spiega i dettagli del progetto e come è stato realizzato.

Il Ramadan 2026 sta per volgere al termine, ma c’è chi l’ha già vissuto l’anno scorso e ha lavorato a lungo a un format per raccontarlo. Sono i theShow, fondati da Alessandro Tenace e Alessio Stigliano, content creator famosissimi sul web dal 2013 e con un canale YouTube da 4,26 milioni di iscritti, e Jaser, a sua volta conosciutissimo sul web e attivo dal 2010. Non solo prank per loro, ma anche format a carattere di esperimento sociologico: in una docu-serie YouTube, dal titolo Ramadan, hanno raccontato tutto della loro esperienza, tra Italia e Marocco, immersi nelle pratiche del mese più sacro del calendario islamico e a stretto contatto con la comunità musulmana. 🔗 Leggi su Open.online

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