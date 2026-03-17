Durante una cerimonia commemorativa sono stati ricordati artisti di diversa fama: Claudia Cardinale è stata menzionata, mentre Brigitte Bardot è stata invece dimenticata. La commozione è stata più evidente nei ricordi di Rob Reiner e della moglie Michele Singer, condivisi da Billy Crystal, e in quelli di Diane Keaton. Barbra Streisand ha inoltre pronunciato parole di ricordo per Robert Redford.

Ricordata Claudia Cardinale ma dimenticata Brigitte Bardot, nel momento “In memoriam“ la commozione è stata suscitata dal ricordo di Rob Reiner e della moglie Michele Singer affidato a Billy Crystal, da quello di Diane Keaton e da quello di Robert Redford nelle parole di Barbra Streisand. Barbra, che ha anche intonato un piccolo brano di The Way We Were, ha sottolineato come Redford, il "cowboy intellettuale" con cui condivise il set di Come eravamo, "film che raccontava di un periodo oscuro degli Usa", ovvero il maccartismo, fosse una persona coraggiosa, sempre impegnata nella lotta per i diritti, per l’ambiente, per i talenti più giovani. Oltre al ricordo di Cardinale e all’Oscar andato a Valentina Merli, altri momenti italiani l’omaggio – sempre In memoriam – a Giorgio Armani e a Gianni Quaranta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I CELEBRATI E I DIMENTICATI

Articoli correlati

Motorsport lucchese: 3 campioni, 1 regina, e Pera celebrati sabato.Lucca celebra le eccellenze del motorsport: sabato sera la premiazione al Borgo Giusto Tuscany Sabato 21 febbraio, a Partigliano, l’Automobile Club...

Torre Guaceto: “25 anni celebrati a Brindisi, Carovigno assente non giustificata”Riceviamo e pubblichiamo un intervento di Luigi Bennardi, segretario circolo Pd CarovignoIl Partito Democratico di Carovigno denuncia la crescente...

Gli ittiti, l'impero dimenticato

Altri aggiornamenti su I CELEBRATI E I DIMENTICATI

Discussioni sull' argomento I CELEBRATI E I DIMENTICATI; LIBANO - INDIA - ISRAELE Beirut, redentoristi indiani: perché restiamo tra i dimenticati della guerra; Truffa dei Bitcoin dimenticati: in migliaia ci stanno cascando. Ecco come funziona e come difendersi; 5 film d'animazione bellissimi ma dimenticati.

I CELEBRATI E I DIMENTICATIRicordata Claudia Cardinale ma dimenticata Brigitte Bardot, nel momento In memoriam la commozione è stata suscitata dal ricordo di ... quotidiano.net

Ieri mattina la drammatica scoperta da parte dei genitori della ragazza. I funerali saranno celebrati mercoledì nella chiesa parrocchiale - facebook.com facebook

Celebrati i funerali di Bruno Contrada a Palermo, in chiesa un centinaio di persone e anche ex colleghi del poliziotto #ANSA x.com