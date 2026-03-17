I bambini non sono sempre il centro dell’universo

I genitori millennials si trovano a dover ricostruire il modo in cui crescono i loro figli, tra momenti di solitudine e amicizie che si allontanano. La figura del “villaggio” tradizionale, che accompagnava l’educazione dei bambini, si sta trasformando, portando i genitori a cercare nuove strategie per supportare i loro figli in un contesto in rapido cambiamento.

Articolo. Tra solitudine e amicizie lontane, i genitori millennials devono reinventare il «villaggio» che cresce i bambini. Ma siamo proprio sicuri di volerlo? Ci hanno insegnato che il segreto è stare bene con noi stessi, e che le relazioni – amorose, amicali, ma ultimamente anche familiari – sono «ciliegine sulla torta» da aggiungere a una vita già piena, soddisfacente, risolta. Se gli altri non ci fanno stare bene, è più salutare farne a meno. Noi millennials abbiamo interiorizzato questo principio, salvo poi accorgerci che tanto bene non stiamo lo stesso. Il governo spagnolo se ne è accorto e ha approvato una Strategia Nazionale per combattere la solitudine non desiderata: l’obiettivo è creare una rete di supporto sociale a livello nazionale per garantire che ogni cittadino possa trovare il supporto di cui ha bisogno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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