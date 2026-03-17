I bambini con i genitori Famiglia nel bosco sono arrivati gli ispettori e gli atti al tribunale

Gli ispettori sono intervenuti presso una famiglia che vive nel bosco e hanno depositato gli atti presso il tribunale. La questione riguarda la situazione dei bambini con i genitori e la loro condizione di vita. Le autorità giudiziarie stanno ora valutando la documentazione raccolta per capire come procedere. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sui dettagli del procedimento.

Si muove il fronte giudiziario sul caso della famiglia nel bosco. È stato infatti depositato alla Corte d’Appello dell’Aquila il ricorso presentato dagli avvocati Maroc Femminella e Danila Solinas contro il provvedimento del Tribunale per i Minorenni che ha disposto l’allontanamento dei bambini dalla casa famiglia di Vasto, in provincia di Chieti. I minori si trovano nella struttura dal 20 novembre 2025, giorno in cui furono sottratti ai genitori. In quell’occasione ai due adulti venne anche revocata la responsabilità genitoriale. Alle 9.30 di martedì 17 marzo 2026 tre ispettori inviati dal ministro della Giustizia Carlo Nordio si sono presentati al Tribunale per i Minorenni dell’Abruzzo, all’Aquila, per acquisire e analizzare gli atti legati al caso della cosiddetta famiglia nel bosco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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