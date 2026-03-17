I 50 anni del Chino Recoba | il suo mancino fatato stregò l’Inter ora allena in Venezuela

Il 17 marzo 2026 segna i 50 anni di Chino Recoba, ex calciatore noto per il suo piede sinistro magico e il volto di origini orientali. Durante la sua carriera, ha conquistato l’Inter, squadra in cui ha lasciato un segno indelebile. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Recoba si dedica ora alla panchina in Venezuela, dove allena una squadra locale.

Milano, 17 marzo 2026 – Dai tratti orientali il viso, mancino fatato il piede: due caratteristiche che lo hanno reso inconfondibile nel mondo del calcio. Un talento smisurato, probabilmente non sfruttato al meglio, grazie al quale ha lasciato un segno indelebile nel cuore dei tifosi, specialmente quelli dell’ Inter. Alvaro “El Chino” Recoba compie oggi 50 anni. Di lui, come detto, verrà ricordato sempre la potenza e la qualità del sinistro. Da cui partivano assist visionari e tiri con traiettorie impossibili per molti altrettanto talentuosi colleghi. Gol da distanze siderali o direttamente da calcio d’angolo. Il trucco? Presto detto: una volta affermatosi, raccontò che fin da bambino il padre gli imponeva di giocare solo con un pallone di cuoio duro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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