Huaweigate | 4 ore di interrogatorio per l’ex assistente

L’ex assistente di un eurodeputato, Andrea Maellare, è stato ascoltato in un interrogatorio durato quattro ore la sera del 17 marzo 2026. La procedura si è svolta presso gli uffici delle autorità competenti e riguarda questioni legate a un procedimento giudiziario in corso. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata al termine dell’interrogatorio.

Quattro ore di interrogatorio hanno segnato la sera del 17 marzo 2026 per Andrea Maellare, ex collaboratore dell’eurodeputato Fulvio Martusciello. La Procura federale del Belgio lo ha chiamato a rispondere a domande relative allo scandalo noto come Huaweigate, un’inchiesta che coinvolge presunte mazzette legate alla corsa al 5G in Europa. Il giovane assistente, indicato come indagato per associazione a delinquere e corruzione pubblica, ha affrontato gli investigatori con il supporto legale della sua difesa. L’avvocato Sabrina Rondinelli ha confermato che il suo assistito si è dichiarato estraneo ai fatti presentando prove a sua discolpa. Nel frattempo, l’attenzione si sposta ora verso l’audizione prevista per Martusciello davanti alla Commissione Giuridica del Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Huaweigate: 4 ore di interrogatorio per l’ex assistente Articoli correlati “Huaweigate”, indagato Andrea Maellare: è un altro assistente parlamentare del forzista Martusciello. Martedì l’interrogatorioLa Procura federale del Belgio scrive un altro capitolo nel cosiddetto scandalo Huaweigate. Leggi anche: Huaweigate, interrogato per oltre quattro ore Andrea Maellare: è l’ex assistente dell’europarlamentare Martusciello Una selezione di notizie su Huaweigate 4 ore di interrogatorio per... Argomenti discussi: Huaweigate, nuovo indagato: è l'ex assistente di Martusciello Andrea Maellare. Huaweigate, quattro ore di interrogatorio per Andrea Maellare ex assistente dell’eurodeputato MartuscielloCrisi nello Stretto di Hormuz: cosa serve per riaprire il passaggio Il 4 marzo 2026 l’Iran ha dichiarato ufficialmente chiuso lo Stretto di Hormuz, no ... assodigitale.it Huaweigate, indagato Andrea Maellare assistente del forzista Martusciello atteso all’interrogatorio in procuraHuaweigate, nuovo indagato italiano: chi è l’assistente Andrea Maellare La Procura federale del Belgio ha formalmente iscritto nel fascicolo Huaweiga ... assodigitale.it