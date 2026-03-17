Hormuz tanti no al piano di Trump Meloni | Intervenire sarebbe passo verso coinvolgimento

Il governo italiano si è espresso contro il piano di Trump riguardante Hormuz, con la premier che ha dichiarato che intervenire rappresenterebbe un passo verso un maggiore coinvolgimento. Intanto, il presidente americano aspetta risposte positive, ma riceve poche chiamate e poche risposte. La situazione si sviluppa in un contesto di tensioni tra gli Stati Uniti e altre nazioni, senza che siano stati comunicati dettagli sulle eventuali azioni future.

(Adnkronos) – Donald Trump aspetta risposte positive, ma il telefono squilla poco. Il presidente degli Stati Uniti continua a sollecitare la formazione di una coalizione internazionale, con il contributo primario della Nato, per liberare e aprire lo Stretto di Hormuz bloccato dall'Iran con la conseguente paralisi del commercio del petrolio nel Golfo Persico. L'aumento dei. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Meloni: «Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso il coinvolgimento«Quello che noi possiamo fare adesso è rafforzare la missione Aspides, quindi parliamo del Mar Rosso. Iran, Meloni: “Intervenire a Hormuz sarebbe passo verso coinvolgimento”(Adnkronos) – Intervento italiano nello Stretto di Hormuz? "Da una parte per noi è fondamentale, ovviamente, la libertà di navigazione, che è oggetto... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Hormuz tanti no al piano di Trump... Temi più discussi: Trump, il piano per Hormuz è un flop: chi ha detto no, cosa fa l'Italia; Il no di Meloni a Trump: L’Italia non invierà navi militari a Hormuz, sarebbe un passo verso il coinvolgimento; Perché non ci sono alternative al passaggio del petrolio dallo Stretto di Hormuz; Meloni: Intervenire a Hormuz sarebbe un passo verso il coinvolgimento. La premier in tv sul referendum: Molti magistrati votano sì e non lo dicono: temono ripercussioni. Hormuz, tanti no al piano di Trump. Meloni: Intervenire sarebbe passo verso coinvolgimentoIl presidente degli Stati Uniti insiste sulla necessità di una coalizione per aprire lo Stretto minacciato dall'Iran: 'Numerosi paesi hanno detto che parteciperanno'. Ma la lista non c'è ... adnkronos.com Iran, i leader europei dicono no al piano Trump sull’invio di navi nello Stretto di HormuzNon raccoglie adesioni e non suscita entusiasmo la richiesta inoltrata da Donald Trump a sette Paesi di inviare navi nello Stretto di Hormuz, la via ... lapresse.it L’Italia non manderà le sue navi nello Stretto di Hormuz. Perché ora significherebbe «fare un passo verso il coinvolgimento» nel conflitto. Dopo un fine settimana di silenzio sulla crisi nel Golfo, Giorgia Meloni parla in tv, su Rete4 - facebook.com facebook #Hormuz, #Londra e #Berlino dicono no a #Trump: l' #UnioneEuropea pensa ad un rafforzamento della missione #Aspides di @aciapparoni x.com