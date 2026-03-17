L'Iran ha avviato negoziati diplomatici per permettere il transito selettivo di alcune navi nello Stretto di Hormuz. In questo modo, viene consentito un flusso limitato di petrolio e gas attraverso lo stretto, contribuendo a mantenere sotto controllo i prezzi dell'energia a livello globale. La decisione riguarda specifici transiti e si inserisce in una fase di dialogo tra le parti coinvolte.

L'Iran sembra consentire il transito di alcune navi attraverso lo Stretto di Hormuz, liberando un flusso minimo di petrolio e di gas che ha contribuito a contenere i prezzi globali dell'energia. Lo rivela il Wall Street Journal, citando il sito di monitoraggio navale MarineTraffic, secondo il quale la Karachi, una petroliera battente bandiera pakistana, ha attraversato lo stretto domenica trasmettendo la propria posizione, diventando la prima nave non iraniana a farlo. La nave, una petroliera di medie dimensioni che trasportava greggio di Abu Dhabi, è partita da Das Island, un importante snodo per la lavorazione e l'esportazione di petrolio e gas offshore nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Hormuz si apre a filo: Teheran negozia i transiti selettivi per via diplomatica

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