Rasmus Hojlund è stato convocato dalla nazionale danese per gli impegni di fine marzo. La lista dei giocatori, stilata dal commissario tecnico Brian Riemer, include il nome dell’attaccante. La partita contro la Macedonia del Nord si giocherà il 26 marzo e rappresenta un match importante per la qualificazione alla finale dei playoff mondiali.

Rasmus Hojlund risponde alla chiamata della Danimarca per gli impegni internazionali di fine marzo. Brian Riemer, commissario tecnico dei danesi, ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro la Macedonia del Nord del 26 marzo, gara decisiva per accedere alla finale dei playoff mondiali. Ma per il Napoli la notizia che conta davvero riguarda Jesper Lindstrom: l’attaccante danese, in prestito al Wolfsburg, è stato convocato dalla sua nazionale. Una mossa che potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro del fantasista attualmente fuori dai radar azzurri. Hojlund in pista verso il Mondiale. L’attaccante classe 2003 non ha sorprese: è nella lista danese accanto a nomi di spessore come Christian Eriksen dal Wolfsburg e Gustav Isaksen dalla Lazio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Hojlund convocato dalla Danimarca, troverà una sorpresa: arriva la notizia

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