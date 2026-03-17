ho denunciato il mio ex musulmano violento lui mi manda a processo per adulterio in egitto

Una ragazza di 26 anni, proveniente da Sanremo, si trova attualmente in Egitto con la sua bambina di poco più di tre anni. Ha denunciato il suo ex compagno, di religione musulmana, per violenza. Di conseguenza, l’uomo le ha aperto un procedimento legale per adulterio nel Paese africano. La donna è bloccata in Egitto e la vicenda coinvolge questioni legali e personali.

C’è una 26enne italiana, originaria di Sanremo, bloccata in Egitto, con una bambina di poco più di 3 anni. Si chiama Nessy Guerra e non può rientrare perché la legge egiziana lo impedisce alla figlia, a causa dell’opposizione del padre, Tamer Hamouda, sedicente musulmano nato in Italia da un’italiana e un egiziano, e condannato dal tribunale di Genova in via definitiva a quasi 3 anni di carcere ma in contumacia per reati legati a precedenti relazioni. Guerra e Hamouda sono andati in Egitto alla vigilia della condanna: una volta lì, lui ha iniziato a essere violento anche con Nessy, che ha messo fine alla relazione e lo ha denunciato a sua volta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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