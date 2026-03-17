Nella mattina di martedì 17 marzo, in viale Gramsci a Firenze, un camion ha investito un ciclista di 78 anni. Un operaio che lavorava sul posto ha tentato di liberarlo dal veicolo e di salvarlo, ma l’uomo è morto nell’incidente. Il titolare della ditta proprietaria del camion ha commentato la scena, dichiarando che tutti sono sotto shock.

Firenze, 17 marzo 2026 – “Siamo tutti sotto choc”. È senza parole il titolare della ditta cui appartiene il camion che nella mattina di martedì 17 marzo, in viale Gramsci, ha investito un ciclista di 78 anni. Da una prima ricostruzione pare che fossero fermi al semaforo, direzione piazza Beccaria, quando, nel ripartire, il ciclista, che si trovava per strada davanti al mezzo pesante, sulla sinistra, avrebbe perso il controllo cadendo dalla sella della sua bici da corsa e finendo sotto al camion. Una manciata di secondi per lui fatali. A soccorrerlo per primo è stato un operaio che in quel momento stava lavorando nel vicino cantiere della tramvia: “Non ci ho pensato due volte, l’ho visto sotto il camion e mi sono lanciato su di lui, nel tentativo di liberarlo”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ”Ho cercato di liberarlo dal camion”: morto nell’incidente, operaio della tramvia ha tentato di salvarlo

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