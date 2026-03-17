Histomer Milano | quando la ricerca dermatologica incontra i nuovi media

Histomer Milano, noto marchio del Gruppo Valetudo, ha deciso di rafforzare la propria presenza nel settore beauty consumer affidando a Digital Dust la gestione della nuova strategia di comunicazione. La collaborazione mira a integrare i canali digitali con le attività promozionali dell’azienda, puntando a raggiungere un pubblico più ampio. La strategia coinvolge diversi strumenti mediatici e si concentra su un approccio più innovativo e dinamico.

Histomer Milano, marchio storico del Gruppo Valetudo, accelera nel mercato beauty consumer e affida a Digital Dust la regia della sua nuova strategia di comunicazione. L’obiettivo è chiaro: trasformare l’autorevolezza scientifica del brand in un linguaggio contemporaneo capace di conquistare gli utenti su Instagram e TikTok. Il cuore del rilancio batte attorno al claim “Pure Pleasure in Effective Formulas”. Una promessa che unisce le due anime del brand attraverso una narrazione duale: Componente Sensory: dedicata all’esperienza d’uso. Qui il focus è sulle texture, esaltate da riprese macro, slow motion e formati ASMR per trasmettere il piacere tattile dei prodotti. 🔗 Leggi su Newsagent.it © Newsagent.it - Histomer Milano: quando la ricerca dermatologica incontra i nuovi media Articoli correlati Croissant burger a Milano: quando la pasticceria incontra l’hamburger da CardinaleQuando l’alta pasticceria incontra la cucina contemporanea, il risultato può sorprendere. Media: “Putin incontra i ministri della Siria per partnership sulla Difesa”MOSCA – Il ministro degli Esteri del Governo di Transizione siriano Asaad al-Shaibani e il ministro della Difesa Murhaf Abu Qasra hanno discusso a... Altri aggiornamenti su Histomer Milano Argomenti discussi: Histomer Milano affida a Digital Dust la strategia digitale per il rilancio nel mercato beauty consumer; Pubblicità 2026, tutte le campagne e i nuovi spot in partenza.