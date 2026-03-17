Le prevendite sono aperte per Hellwatt Festival, che si terrà il 4 e l’11 luglio all’RCF Arena di Reggio Emilia. L’evento si svolgerà nel corso di quindici giorni e attirerà l’attenzione di appassionati di musica provenienti da diverse regioni. I biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita autorizzati. La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate.

Mancano meno di quattro mesi all’attesissimo Hellwatt Festival che per quindici giorni metterà l’ RCF Arena di Reggio Emilia al centro assoluto della musica mondiale. I giorni di luglio da cerchiare sul calendario sono cinque: sabato 4, domenica 5, sabato 11, venerdì 17 e sabato 18. Nelle scorse settimane erano usciti i biglietti per il 5, il 17 e il 18, e la novità è che da poche ore sono aperte le vendite per l’11 luglio e da questa mattina (ore 10) quelle del 4. I circuiti di riferimento sono Ticketmaster e Vivaticket. Tra i vari biglietti c’è anche la possibilità di acquistare il "weekend pass" che include 4 e 5 luglio al costo di 132 euro (più commissioni; categoria ‘general admission’). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hellwatt: prevendite al via per il 4 e l’11 luglio

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