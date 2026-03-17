Un commento su Instagram ha attirato l’attenzione sul possibile legame tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian. Il pilota, attualmente in Ferrari, ha lasciato un’emoji con occhi a forma di cuore sotto un post dell’imprenditrice statunitense. La sequenza di eventi ha riacceso il dibattito sulle loro eventuali frequentazioni pubbliche. Nessuna conferma ufficiale è stata data finora.

Un commento su Instagram riaccende il dibattito sulla relazione tra Lewis Hamilton e Kim Kardashian. Il pilota della Ferrari ha lasciato un’emoji con occhi a forma di cuore sotto un post dell’imprenditrice americana. L’episodio segue gli avvistamenti dei due al Super Bowl a inizio febbraio. Non esiste una conferma ufficiale, ma il gesto digitale è diventato virale nei social network. Per una figura pubblica nota per la riservatezza come Hamilton, questo dettaglio assume un peso significativo. La cronaca rosa si trasforma così in uno studio sulle dinamiche delle celebrità globali. L’impatto del linguaggio non verbale nella comunicazione moderna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hamilton e Kim: l’emoji che riaccende il gossip

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