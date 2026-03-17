Ecco una guida ai film che hanno vinto il maggior numero di Oscar nella storia. Nel corso degli anni, alcuni titoli sono riusciti a conquistare numerosi premi, distinguendosi per le loro prestazioni durante la cerimonia. Questi film hanno ottenuto riconoscimenti in diverse categorie, diventando record di settore. La loro vittoria ha spesso rappresentato un risultato memorabile nel panorama cinematografico internazionale.

Nel corso della storia degli Academy Awards, solo pochi film sono riusciti a dominare davvero la competizione, portando a casa un numero eccezionale di statuette. Questi titoli non sono solo successi cinematografici, ma veri e propri fenomeni culturali che hanno segnato epoche diverse del cinema. Film con il maggior numero di Oscar. Il record di film più premiato della storia è condiviso da tre opere molto diverse tra loro, che sono riuscite ad ottenere ben 11 statuette – numero ad oggi imbattuto. Il primo a raggiungere questo traguardo è stato Ben-Hur, kolossal storico diretto da William Wyler. Uscito nel 1959, ha vinto 11 Oscar su 12 nomination, imponendosi come simbolo del grande cinema epico hollywoodiano. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Guida ai film che hanno vinto più Oscar nella storia

Articoli correlati

Oscar, tutti i film che hanno vinto il premioQuanto vale davvero un Oscar? A quanto si dice, realizzare una statuetta dell’Oscar ha un costo di circa 400 dollari (è fatta di bronzo placcato in...

Agli Oscar 2026 scatta il pari merito: ecco i due film che hanno vinto la statuettaLa 98ª edizione degli Academy Awards ha regalato un momento che entrerà di diritto negli annali della storia del cinema.

Samy Naceri - From Baby to 64 Year Old and his story

Una raccolta di contenuti su Guida ai film che hanno vinto più Oscar...

Temi più discussi: La guida ai film. Nouvelle Vague. Doppia proposta; Guida alle novità della primavera: film, libri, festival e concerti da non perdere; Oscar 2026, guida completa alla notte del 15 Marzo: orario, dove vederla in diretta | Live; Oscar 2026, dove vedere i film vincitori in streaming.

I programmi TV di oggi 16 marzo 2026: fiction, intrattenimento e filmGuida ai programmi TV del 16 marzo 2026: Guerrieri su Rai 1, Scherzi a parte su Canale 5, Perfetti sconosciuti su Cine 34 ... lopinionista.it

Oscar 2026: Guida completa ai dieci Candidati al Premio come Miglior FilmAlla vigilia della Cerimonia di Premiazione degli Oscar 2026, ripassiamo insieme quali sono i dieci titoli selezionali dai giurati dell'Academy e che concorrono alla vittoria del premio più importante ... comingsoon.it

ELEZIONI ++ La 46enne farmacista guida la lista "Uniti per il territorio": «L'esperienza vissuta ci ha fatto crescere. Siamo un gruppo unito, determinato e trasparente» - facebook.com facebook

Prezzo fisso o variabile La guida UE per risparmiare sulla bolletta della luce x.com