Guerrieri su Rai1 supera Scherzi a parte Chi vince nel duello De Martino-Scotti

Su Rai1, la serie “Guerrieri – La Regola dell'Equilibrio” con Alessandro Gasmann ha registrato una media di ascolti superiore rispetto a “Scherzi a parte”, che andava in onda nello stesso orario. La trasmissione ha conquistato un pubblico più ampio rispetto alla concorrenza, confermando la preferenza degli spettatori per il programma di Rai1. Il duello tra le due produzioni è andato in scena nel palinsesto del lunedì.

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 la serie Guerrieri – La Regola dell'Equilibrio con Alessandro Gasmann prevalere con una media di 3.506.000 spettatori pari al 22.4% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte cala a una media di 2.647.000 spettatori con uno share del 21.1%. Su Rai2 il film Cena con delitto – Knives Out con Daniel Craig e Jamie Le Curtis sigla una media di 454.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 il film The Beekeeper con Jason Statham mantiene con il fiato sospeso 1.400.000 spettatori pari all'8.2%. Su Tv8 il film The Equalizer 2 – Senza perdono calamita 305.000 spettatori (1.9%) e sul Nove Inferno con Tom Hanks raduna 258. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Guerrieri su Rai1 supera Scherzi a parte. Chi vince nel duello De Martino-Scotti Articoli correlati Leggi anche: Ascolti Tv lunedì 9 marzo, chi ha vinto tra Guerrieri e Scherzi A Parte: la sfida tra De Martino e Scotti Ascolti tv lunedì 9 marzo: Guerrieri, Scherzi a parte, Chi segna vinceAscolti tv lunedì 9 marzo 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 9... Aggiornamenti e notizie su Guerrieri su Rai1 supera Scherzi a... Discussioni sull' argomento Ascolti tv, C’è posta per te di De Filippi batte Sanremo top di Conti. De Martino supera Scotti; Ascolti tv ieri lunedì 9 marzo chi ha vinto tra Guerrieri con Alessandro Gassmann Scherzi a Parte e Giletti. Ascolti tv del 16 marzo, Alessandro Gassmann non teme confronti. Gerry Scotti cerca il riscattoSu Rai 1 Alessandro Gassmann è protagonista di Guerrieri. Gerry Scotti cerca il riscatto su De Martino dopo il flop in prima serata. dilei.it Guerrieri batte «Scherzi» e Jason Statham. Giletti stacca Porro e MeloniL'avvocato carofigliano di Rai1, Guerrieri, interpretato da Alessandro Gassmann, batte 'Scherzi a parte' e Max Giusti. Mezzora di premier a 'Quarta Repubblica', ma tra i talk prevale 'Lo Stato delle c ... msn.com La sera in famiglia che cosa guardate Stefano De Martino oppure Gerry Scotti Siamo curiosissimi #stefanodemartino #gerryscotti - facebook.com facebook Ascolti tv, “C’è posta per te” di De Filippi batte “Sanremo top” di Conti. De Martino supera Scotti x.com