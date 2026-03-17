Durante la notte, i militari italiani presenti a Baghdad sono stati evacuati in modo sicuro, secondo quanto riferito dal ministro della Difesa Guido Crosetto. L’operazione è stata eseguita con il supporto dei servizi di intelligence e si è conclusa senza incidenti. L’annuncio è stato dato pubblicamente, confermando il coordinamento tra le forze armate e le autorità di sicurezza italiane.

Evacuazione nella notte per i militari italiani presenti a Baghdad: un’operazione condotta “in totale sicurezza” grazie al coordinamento con i servizi di intelligence, come annunciato dal ministro della Difesa Guido Crosetto. Secondo quanto riferito, i contingenti sono già stati trasferiti fuori dall’Iraq, con un primo passaggio nel Kurdistan. Da lì il percorso proseguirà verso la Turchia, prima del rientro definitivo in Italia. Il piano di rientro riguarda “quasi totalmente” i militari presenti a Baghdad, mentre ulteriori spostamenti sono previsti anche da Erbil e dal Kuwait. Crosetto ha chiarito che resterà solo una quota limitata di personale, a condizione che siano garantite sicurezza e operatività. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra, l’annuncio di Crosetto sui militari italiani è arrivato

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