Guerra Iran missile colpisce hotel con italiani

Nelle ultime ore, due attacchi in Medio Oriente hanno coinvolto in modo diretto il personale militare italiano all’estero. Un missile ha colpito un hotel, colpendo anche cittadini italiani presenti sul posto. La situazione si è aggravata con questa nuova escalation, mentre le autorità italiane monitorano attentamente gli sviluppi. La regione resta sotto tensione a causa degli eventi recenti.

Nuova escalation in Medio Oriente, dove nelle ultime ore si sono verificati due distinti attacchi che hanno coinvolto il personale militare italiano impegnato all’estero. Gli episodi, avvenuti quasi simultaneamente tra Iraq e Libano, evidenziano un peggioramento del quadro di sicurezza in un’area già profondamente instabile. Nella capitale irachena, Baghdad, un velivolo senza pilota ha preso di mira la struttura alberghiera che ospita i militari italiani. L’impatto ha generato attimi di tensione, ma non ha provocato vittime: i soldati presenti sono riusciti a mettersi al riparo nei rifugi protetti, evitando conseguenze più gravi. Sono in corso accertamenti per chiarire le modalità dell’attacco. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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