Guerra all’Europa Intelligenza artificiale e dazi

Un reportage analizza il confronto tra la Casa Bianca, le grandi aziende tecnologiche e l’Unione Europea riguardo alle normative sull’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali. Si tratta di un confronto diretto tra le parti coinvolte, che si scontrano su come regolamentare queste innovazioni. La discussione si concentra sui limiti e le restrizioni imposte alle innovazioni digitali.

Un reportage dentro il braccio di ferro tra Casa Bianca, Big Tech e Unione Europea sulle regole per l’utilizzo di intelligenza artificiale e tecnologie digitali. Esce per Effigi ‘Intelligenza artificiale e dazi: la guerra fredda di Trump all’Unione Europea’, il nuovo libro-inchiesta del giornalista Daniele Magrini. I dazi, le regole sull’intelligenza artificiale, l’accesso ai chip e ai dati: dietro queste parole si gioca oggi una partita decisiva tra Stati Uniti, Unione Europea e colossi tecnologici. Magrini scava nei documenti e ne offre una chiave di lettura per comprendere meglio i fenomeni in atto. Dal dibattito sull’AI Act alle... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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