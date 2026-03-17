Guerra Afghanistan-Pakistan | bombe sulla mediazione cinese

Da it.insideover.com 17 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha annunciato che la Cina sta svolgendo un ruolo di mediazione tra Afghanistan e Pakistan, che sono in conflitto dal febbraio scorso. Nell’ultima settimana, l’inviato speciale di Pechino ha effettuato diversi passaggi tra i due Paesi per facilitare il dialogo. La Cina ha quindi attivato un ruolo di mediatrice nel conflitto in corso tra i due Stati.

Stanotte la notizia che il Pakistan avrebbe colpito un ospedale afghano, uccidendo 400 persone e ferendone 250. Strage dettagliata dall’account ufficiale dei talebani e ripresa forse con leggerezza dai media internazionali, dal momento che qualcosa nei numeri non torna perché normalmente, in casi di simili, il numero dei feriti supera quello dei defunti. E proprio la tempistica desta più di una domanda sull’accaduto. Il Pakistan ha negato la responsabilità dell’attacco, dichiarando che il bersaglio del bombardamento era Camp Phoenix, che si trova a chilometri di distanza dall’ospedale ed è stato colpito, quindi nessun errore. Val la pena accennare alle conflittualità sottese a tale scontro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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