Grosseto | assolto l’ex docente la lite con i poliziotti

A Grosseto, un tribunale ha assolto completamente Fabrizio Carini, ex docente di educazione fisica, coinvolto in una lite con alcuni poliziotti. La decisione è stata presa dopo aver ascoltato le testimonianze e analizzato gli elementi del procedimento. La vicenda si è svolta nel corso di un episodio che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La sentenza definitiva ha stabilito l’innocenza dell’imputato.

Un tribunale di Grosseto ha emesso una sentenza di assoluzione completa a carico di Fabrizio Carini, un ex docente di educazione fisica. Il verdetto stabilisce che i reati contestati non sussistono in quanto mancavano gli elementi costitutivi necessari per configurare le accuse di oltraggio e resistenza ai pubblici ufficiali. La decisione pone fine a un procedimento giudiziario nato da un episodio verificatosi il 20 luglio 2021, chiudendo definitivamente la vicenda giudiziaria per l’imputato. L’episodio scaturì da un intervento della squadra volante locale, chiamato dopo una segnalazione relativa a una lite in strada. Sul posto era presente anche una donna che aveva richiesto aiuto, la quale fu successivamente trasportata al pronto soccorso con diagnosi di contusioni multiple ed ematomi alla testa, con una prognosi di 15 giorni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grosseto: assolto l’ex docente, la lite con i poliziotti Articoli correlati Assolto l’anziano 80enne accusato di maltrattamenti: lite in vacanza a Giardini Naxos finisce con il ritorno insiemeSi è chiuso con l’assoluzione perché “il fatto non sussiste” il processo nei confronti di un uomo di 80 anni, accusato di lesioni e maltrattamenti... Processo “Università bandita”, assolto il docente messinese Santi FedeleIl professore del dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne era accusato di abuso d’ufficio in una procedura per ricercatore: la corte di Catania ha... Altri aggiornamenti su Grosseto assolto l'ex docente la lite... Argomenti discussi: Morto Bruno Contrada: era l'ex numero tre del Sisde. Considerato uomo dei misteri. Condannato e assolto; Milano, assolto un ex maresciallo accusato di stalking: ‘Il fatto non sussiste’. Assolto l'ex direttoreL'ex direttore di banca non avrebbe raggirato nessun cliente. Il giudice monocratico Laura Alcaro ha assolto l'ex capo della filiale di Veneto Banca di Conselve, Ermanno Avezzù di Lendinara, in ... ilgazzettino.it