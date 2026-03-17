Greenwood sta vivendo una stagione importante con la Juventus, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Il giovane attaccante sta dimostrando continuità e determinazione sul campo, contribuendo alle prestazioni della squadra. La sua presenza influisce sul gioco e sulla fase offensiva, e le sue prestazioni sono sotto gli occhi di tutti. La squadra si affida a lui per raggiungere gli obiettivi stagionali.

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© Juventusnews24.com - Greenwood Juve, come sta andando la super stagione del talento che fa impazzire Spalletti

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