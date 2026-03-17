Gravissimo incidente fra camion e bicicletta a Firenze | traffico in tilt sui viali

Questa mattina a Firenze, poco dopo le 9, si è verificato un grave incidente in viale Gramsci coinvolgendo un camion e un ciclista. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, mentre il traffico si è subito congestionato sui viali. La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

Firenze, 17 marzo 2026 – Paura in viale Gramsci a Firenze dove questa mattina, poco dopo le 9, è avvenuto un incidente nel quale sono coinvolti, secondo le prime informazioni, un mezzo pesante e un uomo a bordo di una bicicletta. Il ciclista è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti con i mezzi di soccorso, al momento non sono note le condizioni dell’uomo. Sul posto anche i vigili del fuoco. I vigili urbani si sono occupati della viabilità: il viale è stato chiuso nel tratto dove è avvenuto lo scontro per permettere ai soccorritori di agire in sicurezza. Si è venuto a creare un ingorgo che ha di fatto paralizzato la viabilità nella zona, mandando in tilt la cerchia dei viali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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