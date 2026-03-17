Durante la conferenza del Premio Bearzot, il presidente della Figc ha annunciato che verrà valutato il futuro di Open Var, con l’intenzione di avviare una discussione con l’Aia per analizzare i pro e i contro. Gravina ha inoltre sottolineato l’importanza di essere presenti ogni anno per consegnare il premio dedicato a Enzo Bearzot, una personalità considerata straordinaria.

Gabriele Gravina, Presidente Figc e Presidente della Giuria, ha parlato nel corso della conferenza del Premio Bearzot: “Per noi è sempre un grande onore ritrovarci qui di anno in anno per presentare un premio speciale e onorare una personalità straordinaria come Enzo Bearzot. La nostra Federazione insieme all’US Acli ha il dovere di coltivarne la memoria e tramandarne i valori che Enzo ha rappresentato, il suo grande amore per il nostro sport e in questo mi sento particolarmente onorato, avendo condiviso alcuni anni con lui come suo vice presidente. Il premio a Cesc Fabregas lo definirei un simbolo generazionale, ho avuto il piacere di incontrarlo diverse volte, apparentemente divisivo per il suo modo di essere ma lo considero assolutamente moderno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Gravina: “Valuteremo il futuro di Open Var, apriremo una discussione con l’Aia per capire i pro e i contro.

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