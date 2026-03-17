Gravina | Valuteremo il futuro di Open Var apriremo una discussione con l’Aia per capire i pro e i contro
Durante la conferenza del Premio Bearzot, il presidente della Figc ha annunciato che verrà valutato il futuro di Open Var, con l’intenzione di avviare una discussione con l’Aia per analizzare i pro e i contro. Gravina ha inoltre sottolineato l’importanza di essere presenti ogni anno per consegnare il premio dedicato a Enzo Bearzot, una personalità considerata straordinaria.
Gabriele Gravina, Presidente Figc e Presidente della Giuria, ha parlato nel corso della conferenza del Premio Bearzot: “Per noi è sempre un grande onore ritrovarci qui di anno in anno per presentare un premio speciale e onorare una personalità straordinaria come Enzo Bearzot. La nostra Federazione insieme all’US Acli ha il dovere di coltivarne la memoria e tramandarne i valori che Enzo ha rappresentato, il suo grande amore per il nostro sport e in questo mi sento particolarmente onorato, avendo condiviso alcuni anni con lui come suo vice presidente. Il premio a Cesc Fabregas lo definirei un simbolo generazionale, ho avuto il piacere di incontrarlo diverse volte, apparentemente divisivo per il suo modo di essere ma lo considero assolutamente moderno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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