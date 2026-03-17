Gravina | Intorno agli arbitri clima insopportabile Open Var? Strumentalizzata la disponibilità alla trasparenza

Il presidente della Federcalcio ha commentato il clima intorno agli arbitri, definendolo insopportabile. Ha inoltre parlato della questione Open Var, affermando che la disponibilità alla trasparenza viene spesso strumentalizzata. Le sue dichiarazioni sono state fatte durante la cerimonia del Premio Bearzot e sono state riportate anche dalla Gazzetta dello Sport.

È intervenuto al Premio Bearzot. La Gazzetta riporta le parole del presidente Figc: "Non sarà mai possibile azzerare l'errore al 100%" Mg Londra (Inghilterra) 06072021 - Euro 2020 Italia-Spagna foto Matteo GribaudiImage Sport nella foto: Gabriele Gravina Il présidente della Federcalcio Gabriele Gravina è intervenuto al Premio Bearzot e ha rilasciato alcune dichiarazioni riprese anche dalla Gazzetta dello Sport. “Intorno agli arbitri c’è un clima insopportabile, che arriva tra l’altro in una fase decisiva del campionato”.... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Gravina: “Intorno agli arbitri clima insopportabile. Open Var? Strumentalizzata la disponibilità alla trasparenza” Articoli correlati Gravina: "Sugli arbitri clima insopportabile. Il futuro di Open Var? Ci rifletteremo""Intorno agli arbitri c'è un clima insopportabile, che arriva tra l'altro in una fase decisiva del campionato". Gravina affronta il discorso arbitri: «Si è generato un clima insopportabile, dobbiamo tutti ritrovare serenità. Open VAR? Ne discuteremo con l’AIA»Calciomercato Inter, parla l’agente di Pio Esposito: «Arsenal? Vuole restare in nerazzurro per i prossimi 10 anni!». Approfondimenti e contenuti su Gravina Intorno agli arbitri clima... Argomenti discussi: Vicenza, dall'incubo all'estasi: finalmente è Serie B. Gravina: Sugli arbitri clima insopportabile. Il futuro di Open Var? Ci rifletteremoIl presidente della Figc alla presentazione del Premio Bearzot assegnato a Fabregas: Un allenatore apparentemente divisivo, molto diretto e che porta avanti le sue idee con coraggio. Io lo apprezzo ... gazzetta.it Open Var chiude. Perché non ci siamo meritati la trasparenza degli arbitriDopo una stagione si polemiche furibonde rischia di essere cassata la trasmissione nata per fare chiarezza sulle scelte arbitrali. La ragione? Da operazione di trasparenza è diventata causa di strumen ... panorama.it