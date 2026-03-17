Il presidente della FIGC ha commentato recentemente le sfide legate agli errori arbitrali, affermando che azzerarli completamente non sarà mai possibile. Ha anche annunciato che si avvierà una riflessione sull’utilizzo dell’Open VAR, senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni riguardano le questioni più discusse nel calcio attuale, con un focus su miglioramenti e criticità del sistema arbitrale.

Inter News 24 Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni su argomenti caldi come errori arbitrali e VAR. Gabriele Gravina, a margine della presentazione del ‘Premio Bearzot’ (assegnato al tecnico del Como Cesc Fabregas), ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardanti le decisioni arbitrali, il VAR e la trasmissione ‘Open VAR’ che viene trasmessa ogni martedì su DAZN, dove oggi si è parlato molto di Inter-Atalanta. Queste le sue dichiarazioni: NON SARA’ POSSIBILE – «Se noi pensiamo che in ogni partita l’errore arbitrale possa esser azzerato al 100% ve lo dico oggi che non sarà mai possibile. Lavoriamo per il miglior risultato possibile. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Gravina: «Azzerare errori non sarà mai possibile. Su Open VAR apriremo una riflessione»

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