grande gruppo tutti crediamo di arrivare alla salvezza

Un gruppo numeroso si riunisce per discutere del proprio futuro, condividendo la convinzione di poter arrivare alla salvezza. Un membro afferma di credere fermamente che tutti siano uniti in questa stessa speranza e che si impegneranno al massimo per raggiungerla. La discussione si concentra sulla volontà comune di ottenere un risultato positivo, senza entrare in dettagli ulteriori.

"Siamo un grande gruppo, ci metto la mano sul fuoco che credono tutti in un’unica cosa che è la salvezza e ce la metteremo tutta per raggiungerla". Nicolò Clerici ne è convinto e insieme a lui il resto dei compagni. Testimonianza il successo nel derby di domenica casalingo contro la Recanatese. In uno scontro diretto quasi da dentro o fuori. Una vittoria del gruppo quella colta da Paramatti e compagni che sono riusciti a rimontare una Recanatese scappata in vantaggio all’alba del match. Dopo un paio di minuti il guizzo di Chiarella (che poi nel finale si è fatto anche espellere per doppia ammonizione), con i fidardensi che ci mettono un po’ prima di carburare, poi bomber Gallo toglie dai guai i biancoverdi con una doppietta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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