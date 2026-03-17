Grande Fratello Vip occhi su Fabrizio Corona e possibili mosse contro Ilary Blasi

Durante alcune serate in discoteca, Fabrizio Corona, noto per le sue apparizioni pubbliche, è stato nuovamente al centro dell’attenzione. Le tensioni tra lui e il mondo Mediaset, in particolare con Ilary Blasi, sono state oggetto di discussione. Corona ha parlato pubblicamente, attirando l’interesse dei media e alimentando le speculazioni sulle possibili mosse contro la conduttrice.

Le tensioni tra il discusso personaggio e il mondo Mediaset tornano a far discutere. Infatti, è tornato a parlare pubblicamente durante alcune serate in discoteca dove viene spesso invitato come ospite. Proprio in uno di questi interventi ha pronunciato parole molto dure nei confronti dell’azienda televisiva e di alcuni dei suoi volti più noti, riaccendendo uno scontro che affonda le radici in vecchie rivalità televisive. Secondo quanto raccontato dall’uomo, la decisione di Mediaset di non fermare la macchina del Grande Fratello Vip e di riportarlo in onda con la conduzione di Ilary Blasi sarebbe stata per lui difficile da accettare. La scelta sarebbe arrivata nonostante lo scandalo che ha coinvolto Alfonso Signorini, circostanza che, a suo dire, avrebbe aggravato ulteriormente il suo risentimento nei confronti della rete. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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