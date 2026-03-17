Grande Fratello Vip Fabrizio Corona minaccia Ilary Blasi | Pubblicherà delle sue foto

A poche ore dal debutto del Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona ha minacciato Ilary Blasi, promettendo di pubblicare alcune sue foto. Corona ha anche rivolto accuse a Ilary e a Mediaset, riaccendendo vecchie controversie sul loro rapporto. La situazione ha suscitato attenzione sui social e nei media, mentre cresce l’attesa per eventuali sviluppi.

A poche ore dal debutto del Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona accende lo scontro con Ilary Blasi e Mediaset tra accuse, minacce e vecchie vicende che tornano improvvisamente a galla. Un'ombra pesante si allunga sull'apertura delle luci della Casa del Grande Fratello, prevista per questa sera, martedì 17 marzo, con il debutto della nuova edizione del reality guidato da Ilary Blasi. Al centro delle polemiche c'è ancora una volta Fabrizio Corona, che nelle ultime ore ha alzato nuovamente i toni, prendendo di mira non solo il programma ma anche la sua nuova conduttrice. Le accuse di Fabrizio Corona a Signorini e il caso esploso Negli scorsi mesi, attraverso il suo podcast Falsissimo, Corona aveva attaccato duramente Alfonso Signorini, accusandolo di aver creato un presunto sistema televisivo poco trasparente. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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