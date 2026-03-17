Il Grande Fratello Vip 8 è iniziato martedì 17 marzo con un cast composto da diversi personaggi noti. Tra i concorrenti ci sono un ballerino di talent show, un ex partecipante di Temptation Island e altre figure pubbliche provenienti da vari ambiti dello spettacolo. La trasmissione vede protagonisti personaggi di differenti esperienze e percorsi professionali pronti a confrontarsi nel reality.

Il nuovo Grande Fratello Vip 2026 parte, martedì 17 marzo, con un cast piuttosto variegato: nella casa arrivano volti noti della televisione, ex protagonisti dei reality e nuovi personaggi da scoprire Il Grande Fratello Vip 8 si prepara a partire - da stasera su Canale 5 alle 21:30 - forte di un cast piuttosto eterogeneo che mescola volti assai noti della televisione e personaggi decisamente meno famosi. Tra i concorrenti della nuova edizione ci infatti sono Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini, Antonella Elia, ma anche personaggi arrivati da programmi come Temptation Island. GF Vip: tutti i concorrenti dell'edizione 2026 Personaggi televisivi, influencer, modelle, addirittura un'ex parlamentare. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip 8: chi sono i concorrenti, da Raimondo Todaro all'ex di Temptation Island

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GRANDE FRATELLO VIP, chi sono i concorrenti Da Raimondo Todaro a Lucia Ilardo

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