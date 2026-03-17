Grande Fratello Vip 2026 il cast | i concorrenti della nuova edizione

Per la prossima edizione del Grande Fratello Vip 2026, sono stati annunciati i concorrenti che prenderanno parte al cast. La produzione ha scelto un gruppo di Vip provenienti da diversi settori, pronti a vivere l’esperienza nel reality. La lista include nomi noti e alcuni volti meno conosciuti, tutti pronti a confrontarsi nel reality di quest’anno.

. Chi sono. Chi sono i concorrenti nel cast del Grande Fratello Vip 2026? Un cast tutto nuovo e cambiato per un’edizione nuovamente ricca di Vip. Alla conduzione il ritorno di Ilary Blasi. Novità tra gli opinionisti. Insieme a Cesara Buonamici arriva la temutissima Selvaggia Lucarelli. Ma scopriamo meglio chi sono i concorrenti della nuova edizione, in onda su Canale 5 dal 17 marzo. Adriana Volpe, conduttrice televisiva, torna come concorrente, ruolo che ha già ricoperto nel 2020, prima di passare per due stagioni ad opinionista.. Antonella Elia, anche lei già partecipante del reality e opinionista in studio (al GF Vip 5), torna nel cast come concorrente. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Grande Fratello VIP: svelato il cast ufficiale della nuova edizione

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