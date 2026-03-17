Grande Fratello Vip 2026 chi sono i concorrenti e dove li abbiamo già visti

Il Grande Fratello Vip 2026 inizia ufficialmente martedì 17 marzo alle 21 con sedici concorrenti, di cui quattro già presenti nella Casa prima dell’inizio del programma. La conduzione è affidata a una conduttrice, mentre due opinioniste affiancano il cast. Tra i partecipanti ci sono personaggi già noti al pubblico e altri che sono stati visti in diversi contesti televisivi.

Roma, 17 marzo 2026 - Sedici concorrenti, di cui quattro già nella Casa prima dell’inizio del reality show, due opinioniste e una conduttrice: il Grande Fratello Vip 2026 prende il via ufficialmente martedì 17 marzo dalle 21.30 su Canale 5. Ogni puntata durerà circa sino all’1.30 di notte. Questa edizione del Gf Vip dovrebbe durare sei settimane, con possibilità di estensione sino a otto settimane. A condurre il reality show è Ilary Blasi, che torna alla guida del Gf con la “coda lunghissima” della scenata diventata cult con Fabrizio Corona (“Ti ricordi cosa mi hai fatto 13 anni fa, Fabrizio?”, ndr). A proposito... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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