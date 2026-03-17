GPS 2026 chiuse le operazioni | adesso cosa succede? Il punto della situazione QUESTION TIME con Cannas LIVE Martedì 17 marzo alle 16 | 00
Le operazioni per l'inoltro delle GPS 2026 si sono concluse ieri sera alle 23:59, segnando la fine della fase di presentazione delle domande. È atteso un periodo di elaborazione e verifica, mentre il 17 marzo alle 16:00 si terrà un evento live con Cannas per fare il punto sulla situazione e rispondere alle domande. Al momento, non sono stati annunciati ulteriori sviluppi ufficiali.
Si sono concluse ieri, alle 23:59, le operazioni per l'inoltro dell'istanza per le GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). Cosa succede adesso? L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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