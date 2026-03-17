Goretzka alla Juve società bianconera in pressing sull’entourage | il giocatore sta valutando le varie proposte Le novità

La Juventus sta spingendo sull’entourage di Goretzka, che nel frattempo sta considerando diverse offerte. Il centrocampista tedesco è al centro delle discussioni tra il club e gli agenti, mentre le trattative sono in corso. La società bianconera sembra determinata a portarlo in squadra, ma il giocatore sta ancora valutando le opzioni disponibili.

Goretzka alla Juve, la Vecchia Signora è in pressing sull’entourage del giocatore, che nel frattempo sta valutando le varie proposte. La Juve ha una missione precisa per il prossimo mercato: alzare il livello tecnico del centrocampo. Secondo l’analisi di La Gazzetta dello Sport, il grande obiettivo Sandro Tonali, appare sempre più lontano a causa dell’inserimento di Arsenal e Manchester United.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Per questo motivo, Luciano Spalletti e la dirigenza hanno deciso di virare con decisione su Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka alla Juve, società bianconera in pressing sull’entourage: il giocatore sta valutando le varie proposte. Le novità Articoli correlati Schlager Juve, società bianconera al lavoro per il colpaccio a parametro zero. Le ultimissime novitàKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali. Rinnovo Vlahovic Juve, nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro tra la società e il suo entourage. Le ultime novitàdi Redazione JuventusNews24Rinnovo Vlahovic Juve, nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro tra le parti per il prolungamento del contratto. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Goretzka alla Juve società bianconera... Temi più discussi: ?? Juve: 6 nomi per crescere, partendo dai 57 milioni di Douglas Luiz e Nico Gonzalez; Gazzetta - Juventus, un top a parametro zero: la situazione per Bernardo Silva e Goretzka; Juve, il piano per l’estate: da Kolo Muani a Goretzka, Spalletti ne vuole 6! Ecco la lista di Lucio; Da Leon Goretzka a Vicario: gli aggiornamenti di Fabrizio Romano sui 2 principali obiettivi di mercato dell'Inter. Goretzka Juve: un matrimonio rinviato già due volte, ma attenzione alla concorrenza di questa big europea. Tutte le novitàGoretzka Juve: un matrimonio rinviato già in passato, ma attenzione alla concorrenza di questa big europea. Vediamo le novità La Juve riapre un fascicolo storico del proprio mercato nel tentativo di a ... juventusnews24.com La Juventus non molla le piste Goretzka e KessieJuventus, rinforzi a centrocampo: idee Kessié e Goretzka per il mercato Il centrocampo è una delle priorità nella pianificazione sportiva della Juventus in vista della ... tuttojuve.com (Gds) "La Juventus sogna Goretzka, tanta concorrenza per il tedesco ma i bianconeri ci provano" https://ow.ly/yh7F50Yv60p - facebook.com facebook #Goretzka #Juve, un matrimonio già rinviato in passato Ma attenzione alla concorrenza x.com