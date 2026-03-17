Il pilota spezzino Daniele Golinelli parteciperà a eventi che includono la presentazione tecnica e un gala ufficiale, segnando il suo debutto nella stagione 2026 a Castelletto. La serie di appuntamenti si svolge in diverse occasioni, coinvolgendo anche altri sette piloti. Questi eventi rappresentano l’inizio ufficiale della nuova stagione, con Golinelli pronto a confrontarsi con le sfide in programma.

Il pilota spezzino Daniele Golinelli si prepara ad affrontare la stagione 2026 con una serie di eventi che intrecciano presentazione tecnica e cerimonie ufficiali. Tra il motordromo di Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia e le location esclusive della Riviera dei Fiori e del Principato di Monaco, si delinea un calendario fitto di appuntamenti per presentare i nuovi campionati Legend Cars Italia e TBKart 125cc. La prima tappa è fissata per domenica 22 marzo presso il motordromo pavese, dove Vieri Lombardi e Gabriele Sciaini guideranno la presentazione ufficiale del team Toscano Racing & Sha. In questa occasione verranno svelati i sette piloti chiamati a gareggiare nella nuova annata, mentre nel pomeriggio saranno previsti giri dimostrativi sulla pista ufficiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Golinelli e i 7 piloti: il debutto a Castelletto e il gala

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